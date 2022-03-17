Yunus Akgün: Kerem Aktürkoğlu ile oynamak isterim

Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayan Yunus Akgün, "Galatasaray taraftarlarından bana çok fazla mesaj geliyor. Sağda sen, solda Kerem diye. Çok iyi olabilir gerçekten keyif verebiliriz." dedi.

Galatasaray'dan bu sezon Adana Demispor'a transfer olan Yunus Akgün, gösterdiği performansla alkış alıyor.

Adana ekibiyle bu sezon 30 maça çıkan genç oyuncu 8 gol atarken 13 asist kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

"KEREM'LE OYNAMAK İSTERİM"

Yunus Akgün, sarı-kırmızılı taraftarlardan çok sayıda mesaj aldığını belirterek, "Galatasaray taraftarlarından bana çok fazla mesaj geliyor. Sağda sen, solda Kerem diye. Çok iyi olabilir gerçekten keyif verebiliriz. Kerem'le oynamak isterim. Kerem çok yakın arkadaşım. Onu çok takdir ediyorum. Alt ligden geldi, şimdi Galatasaray'da Barcelona'ya karşı oynuyor. Bizde onu izledikçe gurur duyuyoruz.





"AVRUPA'DA BAŞARILARA İMZA ATMAK İSTİYORUM"

Galatasaray ile sözleşmeme 2024'e kadar. Ben buradan Galatasaray'a dönüp kupalar kazanmak istiyorum, ardından Avrupa'da başarılara imza atmak istiyorum." dedi.

"BARCELONA'YI ELEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'la ilgili ise genç oyuncu, "Galatasaray'da büyüdüğüm için şu anda oradaki havayı tahmin edebiliyorum. İlk maçta çok güzel bir performans sergilediler. Avantajlı bir skorla döndük. Taraftarımızın gücüyle Barcelona'yı eleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah Barcelona'yı eleyip bir üst tura geçerler." açıklamasında bulundu.

"MARIO BALOTELLI MÜTHİŞ BİR KARAKTER"

Adana Demirspor formasıyla bu sezon 12 gol ve 6 asist kaydeden Mario Balotelli'nin takıma çok katkı sağladığını söyleyen Yunus Akgün, "Geçen sene de Adana Demirspor'da forma giymiştim ve şampiyon olmuştuk. Bu sene yeni kurulan bir takım. Süreç kötü başlamıştı. Sonrasında yeni hocamız geldi. İstediğimiz sonuçları aldık. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Sezonu ilk 5'te bitirebileceğimizi düşünüyorum. Mario Balotelli çok tecrübeli bir oyuncu. Her zaman beni uyarıyor. Müthiş bir karakter. Sahada bize çok katkısı oluyor. Çok önemli bir oyuncu bizim için." dedi.

"ARDA İLERİDE ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK"

Fenerbahçe 'nin genç oyuncusu Arda Güler'le ilgilisi Yunus Akgün, "Arda Güler'in adı alt yaşlarda da hep duyuluyordu. İleride çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.