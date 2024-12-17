Yunus Akgün, ligdeki 4. golünü kaydetti

İHA
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, rakibini 4-3'lük skorla yendi.Ssarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Dries Mertens’in ara pasında sağ kanatta topu alan Yunus ekibini geçip ceza yayının sağ tarafından meşin yuvarlak ağlara gitti ve Galatasaray 2-1 öne geçti.
TÜM KULVARLARDA 9. GOLÜNÜ ATTI
24 yaşındaki futbolcu bu golle, Süper Lig’deki gol sayısı 4’e çıkardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 5 gol atan Akgün, toplamda 9 gole ulaştı.
Müsabakaya 11’de başlayan Yunus Akgün, yerini 75. dakikada Victor Osimhen’e bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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