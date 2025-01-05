Yunus Akgün ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı

İHA

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti.

TAKIMININ GALİBİYET GOLÜNÜ KAYDETTİ

Müsabakanın 61. dakikasında Dries Mertens'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Yunus'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

ART ARDA 4. MAÇINDA DA GOL ATTI

Ligdeki üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü bulunan Yunus, toplamdaki gol sayısını da 11 yaptı.

Maça 11'de görev alan Yunus Akgün, 90+2. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.