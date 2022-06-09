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    Yunus Akgün, Roma'nın yolunu mu tutacak?

    Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün'ü, Jose Mourinho'nun istediği iddia edildi. Peki, Yunus Akgün, Roma'nın yolunu mu tutacak?
    • 09.06.2022 - 16:34
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    Yunus Akgün, Roma'nın yolunu mu tutacak?

    Galatasaray tarafından Adana Demirspor'a kiralanan ve iyi bir performans sergileyen Yunus Akgün, taleplerini artırdı.

    Yeni sezon için Galatasaray'a dönen Akgün için, birçok kulübün devreye girdiği söylenmeye başladı.

    Bu kapsamda yeni tekliflere açık olan Yunus Akgün'ün rotasının neresi olacağı merak ediliyor.

    Bir diğer iddiaya göreyse; Jose Mourinho yeni sezon yapılanmasında Yunus Akgün'ü takımda görmek istiyor.

    Galatasaraylı taraftarlar ise bu konu hakkındaki detaylara hakim olmak için, "Yunus Akgün, Roma'nın yolunu mu tutacak?" sorusunu gündeme aldı.

    Peki, Yunus Akgün, Roma'nın yolunu mu tutacak? İşte yanıtı...

    Yunus Akgün, Roma'nın yolunu mu tutacak?

    NTV SPOR'un La Gazzetta Dello Sport'ta derlediği habere göre; Jose Mourinho yeni sezon yapılanmasında Yunus Akgün'ü takımda görmek istiyor.

    Portekizli çalıştırıcı, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iletişime geçti ve 21 yaşındaki yıldız adayı hakkında bilgi aldı.

    Montella, Yunus Akgün için, "Akgün'de sınırsız yetenekli ve klas. Hızlı, ileride çabuk, çok teknik ve gol anlarında soğukkanlı. Maalesef Galatasaray'dan kiraladık. Burada beni en çok şaşırtan oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.

    Haberde Roma'nın transferi bitirmesi için 7 milyon Euro'yu gözden çıkarması ve İtalyan kulübün istediği takdirde oyuncuyu kulübe kazandırabileceği yer aldı.

    Yunus Akgün, Roma nın yolunu mu tutacak? #1

    Yunus Akgün, Roma nın yolunu mu tutacak? #2

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