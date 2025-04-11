Yunus Akgün: Bizim zamanlarımız yaklaşıyor

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti.

İLK GOL YUNUS'TAN

Müsabakanın 14. dakikasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in vuruşunda defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Yunus, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

LİGDEKİ 7. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon son olarak Göztepe maçında rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Samsunspor karşılaşmasıyla Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkardı.

82 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadeleye 11’de başlayan Yunus Akgün'ün yerine 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

"BİZİM ZAMANLARIMIZ YAKLAŞIYOR"

Karşılaşma sonrası Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Yunus Akgün, şunları dedi:

Samsunspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Zor olacağını biliyorduk ama bugün mükemmel mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Final maçları. Mayıs zamanları, bizim zamanlarımız yaklaşıyor. Taraftarımızın desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz.