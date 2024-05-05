DHA
İngiltere Champioship’in 46’ncı haftasında milli futbolcu Yunus Akgün’ün formasını giydiği Leicester City, sahasında Blackburn Rovers’a 2-0 mağlup olmasına rağmen 97 puanla sezonu ilk sırada tamamladı.
1 yıllık aranın ardından Premier Lig’e dönen Yunus Akgün ve arkadaşları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.
Şehirde şampiyonluk turu attılar
Leicester Cityli oyuncular, şampiyonluğun ardından üstü açık otobüsle şehirde tur atarken, Premier Lig’e yükselme sevincini taraftarıyla birlikte kutladı.
Öte yandan Leicester Cityli taraftarların arasında Galatasaray formalı taraftarların da olması dikkat çekti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış