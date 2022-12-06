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    Yunus Akgün yeni sözleşmeyi imzaladı

    Yunus Akgün yeni sözleşmeyi imzaladı

    Galatasaray yıllık 15 milyon TL'lik ücret karşılığında genç oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 15:32
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    Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Galatasaray, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

    Sözleşmesi yıllık 15 milyon TL'lik ücretle 2026'ya kadar uzatıldı

    Galatasaray, genç oyuncu ile 15 milyon TL yıllık ücret + bonus, 14 milyon euro serbest kalma ve sonraki satıştan %20 pay şeklinde 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

    Sözleşmenin detaylarına dair kulüpten henüz bir açıklama gelmedi.

    22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10’u Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.

    Yunus Akgün yeni sözleşmeyi imzaladı #1

    Tatil yapmadan çalıştı

    Öte yandan Transfermarkt verilerine göre; Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri tam 8.5 milyon euro.

    22 yaşındaki kanat oyuncusu 16 maçta 805 dakika sahada kaldı. Yunus Akgün bu süre içinde 1 asist yaparak takımına küçük bir skor katkısı verdi.

    Dünya Kupası arasında takıma verilen 12 günlük arada tatile gitmeyerek çalışmalarına tüm hızıyla devam eden genç kanat oyuncusu, yeniden formasına kavuşmak istiyor.

    Yunus Akgün yeni sözleşmeyi imzaladı #2


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