Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sevinci Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Gaziantep FK'ya attığı golün ardından Benfica'ya transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun sevincini yaptı.

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Haber Merkezi

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'den oynanan müsabakanın ilk yarısında ise Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün gol sevinci yaşadı.

Hücum oyuncusu, kaydettiği golün ardından ise Portekiz ekibi Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun sevincini yaptı.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Gabriel Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Dries Mertens, yerden ortaladı.

Ön direğe hareketlenen Michy Batshuayi, topa dokundu.

Daha sonra penaltı noktası yakınında topu kontrol eden Yunus Akgün, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı.

Yerden giden top kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)