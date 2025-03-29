Yunus Akgün'den maç sonu Beşiktaş'a olay sözler!

Haber Merkezi
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün, şunları dedi:
Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINI YENDİLER"
Beşiktaş'a göndermede bulunan Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız.
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