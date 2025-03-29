Yunus Akgün'den maç sonu Beşiktaş'a olay sözler!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün, şunları dedi:

Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız.