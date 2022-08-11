Yunus Akgün'ün maaşına zam yapılacak

Galatasaray'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu ile birlikte kanatların emanet edileceği isimlerden biri olan Yunus Akgün'ün 900 bin liralık sözleşmesi yeni zamlı kontratla uzatılacak.

Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde de önemli hamlelere imza atıyor.

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor’da yakaladığı çıkışı sarı-kırmızılı takımda da sürdüren Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatmk için harekete geçti.

Maaşı 12 milyon liraya çıkarılacak

Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus’un ücretine zam yapılarak sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak ve 2024-25 sezonu sonuna dek kalması sağlanacak.

Halen yıllık 900 bin TL ile takımın en az kazanan futbolcusu olan Yunus’a tam 13.3 kat zam yapılarak ücreti 12 milyon TL’ye çıkarılacak.

Bedelsiz gitmesi önlenecek

Yönetimi böylelikle oyuncudan daha yüksek verim almayı ve bir yıl sonra bedelsiz gitmesini engellemeyi hedefliyor.

Yunus Akgün ile önümüzdeki günlerde masaya oturup yeni sözleşme teklif edecek olan Galatasaray yönetimi, ardından benzer durumdaki diğer oyunculara yönelerek iç transfer çalışmalarını sürdürecek.

Bir yıl önce 2 milyon euro olan Yunus’un piyasa değeri, bu süreçte gösterdiği performansla 7.5 milyon euroya yükseldi.