Yunus Akgün'ün performansının sırrı! Kısa sürede zirveye çıktı Galatasaray'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün sırrı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Son olarak evinde Alanya’yı yenerek zirvede yalnız kalan ve milli araya keyifli giren Galatasaray’da geride kalan sekiz haftanın en dikkati çeken ismi, şüphesiz Yunus Akgün oldu.

Okan Buruk, göreve geldiği ilk sezonda, Kerem Aktürkoğlu’nu takımın en kilit oyuncularından biri haline getirmişti. Nitekim o Kerem, sarı-kırmızılı takımda kaptanlığa kadar yükseldi ve sonrasında da Benfica’nın yolunu tuttu.

Geçen sezon Buruk’un vitrine çıkardığı isim ise Barış Alper Yılmaz olmuştu. Zaha, Ziyech ve Tete gibi yıldızlara rağmen Barış’a ısrarla forma veren Buruk, genç yıldızı takımın değişmezi yaptı.

YUNUS AKGÜN PARLADI

Okan Buruk’un hem Galatasaray’da hem de milli takıma sunduğu üçüncü önemli isim ise bu sezon Yunus Akgün oldu.

Adana Demirspor ve Leicester maceralarından sonra geri dönen Yunus, Kerem’in ayrılığının ardından Buruk’un değişmezi haline geldi. Son dört maçta üç gol kaydeden Yunus, performansıyla Kerem’in boşluğunu doldurdu.

Leicester’dan döndükten sonra bireysel performans antrenörü tutan Yunus, çalışmalarının karşılığını aldı.

Yunus Akgün'ün performansı sonrası güncel piyasa değeri de 6.5 milyon euroya kadar yükseldi.

"KEREM'LE YARIŞA GİRDİK"

Yunus’un başarısına en çok sevinenlerden birisi de Kerem Aktürkoğlu oldu. Sosyal medyadaki bir yayında arkadaşına "Senin yüzünden oynayamıyordum" diye takılan Yunus, "Kerem’le yarışa girdik. Bir o atıyor, bir ben." sözleriyle sevincini dile getirdi.

Kerem ise "Yoruldum her hafta seni tebrik etmekten." diyerek esprili karşılık verdi.