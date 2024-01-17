Yunus Emre Konak'tan kötü haber! 4-5 ay sahalardan uzak kalacak Sivasspor'dan ayrılarak Premier Lig ekibi Brentford'a imza atan Yunus Emre Konak'ın sağ üst adale tendonunun koptuğu ve sahalardan 4-5 ay uzak kalacağı öğrenildi.

ensonhaber.com

Süper Lig ekibi Sivasspor'un altyapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak, 11 Ocak tarihinde Premier Lig ekiplerinden Brentford’a imzayı atmıştı.

4.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında İngiliz ekibine transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, ciddi bir sakatlık yaşadı.

4-5 ay forma giyemeyecek

Genç isim, Brentford'daki ilk günlerinde büyük bir talihsizlikle karşı karşıya kaldı.

Orta saha bölgesinde oynayan futbolcunun takımla birlikte idman yaparken sakatlandığı kaydedildi. Sağ üst adale tendonu kopan Yunus Emre'nin, sahalardan 4-5 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Yunus Emre'nin kariyeri

Batman'da 10 Ocak 2006'da dünyaya gelen ve futbola 2013'te kentteki Tüpraşspor altyapısında başlayan Yunus Emre, 2018'de Sivasspor altyapısına gitti.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu sezon başında profesyonelliğe adım atan Yunus Emre, Süper Lig'de 17 maçın tamamında forma giyme şansı buldu.

Genç oyuncu, 18 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında da 6 kez forma giydi.

Yunus Emre Konak, The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde de yer aldı.

Arda Güler de sakatlanmıştı

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de, yeni takımıyla çıktığı antrenmanda sakatlık yaşamış ve sezonun ilk yarısında forma giyememişti.