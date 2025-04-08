Yurt dışında forma giyen Türk futbolcuların performansları

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Avrupa'da ve son dönemde futbola yatırımlarıyla dikkati çeken Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil eden milli yıldızlarımızların performansı mercek altında...

UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselen A Milli Takım'ın oyuncuları kulüp takımlarında da performanslarıyla beğeni topluyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta Kenan Yıldız, Roma'da Zeki Çelik, Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral, Türk futbolunun bayrağını taşıyan yıldızlar arasında yer alıyor.

Uluslararası futbol kamuoyunun ilgiyle takip ettiği liglerde top koşturan milli oyuncuların performansı şöyle:

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'İN LİDERİ

Top tekniği, oyun görüşü ve frikik golleriyle öne çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2021'de ezeli rakip Milan'dan Inter'e katıldı.

Oyun kurucu ve defansif orta saha pozisyonlarında görev alan Hakan, İtalya kariyerinde 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

Hakan, 2024 yılında Ballon d'Or'un geniş aday listesine seçilerek 20. sırayı aldı ve önemli bir başarıya imza attı.

İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'ne katılmasında önemli rol oynayan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon 35 maçta 10 gol ve 4 asist yaptı.

JUVENTUS'UN YENİ DEL PİERO'SU: KENAN YILDIZ

2022 yılında Juventus'un 19 yaş altı takımına Bayern Münih'ten transfer olan Kenan Yıldız gösterdiği performansla 1,5 yılda A takıma yükseldi.

Henüz 19 yaşında olan Kenan, baskı altında sakin kalma becerisi, doğru zamanda doğru yerde olma ve yüksek pas isabetliliği ile yaşıtlarının ötesinde bir olgunluk gösteriyor.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter deplasmanına çıkan Juventus'un 4-2 geri düştüğü maçta 61. dakikada oyuna giren Kenan, 11 dakikada attığı 2 golle takımına 1 puan kazandıran isim olmuştu.

Juventus'un "10" numaralı formasını giyen Kenan, 43 maçta 7 gol ve 4 asist başarısı gösterdi.

Oyun sitiliyle Juventus efsanesi Del Piero'ya benzeyen yıldız oyuncu, milli takım formasıyla son 7 maçta 1 gol, 2 asist üretti.

BENFİCA'YI TAŞIYAN YILDIZLAR: ORKUN VE KEREM

2023 yazında 25 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica’nın yolunu tutan Orkun Kökçü, Portekiz serüvenine hayal kırıklığıyla başlamıştı.

Defansif orta saha oyuncusu rolüne rağmen, hücuma olan yatkınlığıyla Benfica'nın gol yollarında da etkili performans sergileyen Orkun, Kerem Aktürkoğlu'nun takıma katılmasıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Benfica'da uzaktan attığı gollerle dikkati çeken Orkun "Benfica'nın keskin nişancısı" lakabının sahibi oldu.

24 yaşındaki futbolcu, Benfica için bu sezon 44 maçta 10 gol ve 7 asist yaptı.

Benfica'daki başarılı performansını milli takıma da yansıtan Orkun, 7 maçta 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem, kısa sürede taraftarların gönlünü kazandı.

Portekiz 1. Ligi'nin 5. haftasında 4-1 kazandıkları Santa Clara maçında ilk kez sahaya çıkan milli futbolcu, 27. dakikada Orkun'un asistiyle fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 42 maçta 14 gol ve 10 asist üretti.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Benfica, 1-0’lık avantajla çıktığı maçta Monaco ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Kerem ve Orkun, attıkları gollerle turun mimarı oldu.

A Milli Takım formasıyla Uluslar Ligi’nde çıktığı 8 maçta 5 gol ve 2 asist üreten Kerem, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

ROMA'NIN İSTİKRAR ABİDESİ ZEKİ ÇELİK

2022'de Fransa ekibi Lille'den İtalyan kulübü Roma'ya transfer alan Zeki Çelik sergilediği performansla sağ bek pozisyonunun vazgeçilmezi oldu.

Kendisiyle aynı mevkide olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Alessandro Florenzi'ye formayı vermeyen Zeki, Roma'nın 36 maçında oynama şansı bulurken, 1 gol ve 3 asist yaptı.

MADRİD'DE DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTEYEN ARDA GÜLER

2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon avro artı 10 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer olan Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından maç kadrosuna alındı ancak süre bulamadı.

Bu sezon Real Madrid'de 29 lig maçının 20'sinde forma giyen Arda, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 7 kez ilk 11'de oynatıldı.

Forma bulduğu zamanlarda takımına önemli katkılar sunan Arda; Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'lı yıldızlar karmasında 33 maçta 1170 dakika forma şansı bulabildi.

20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Real Madrid'e 3 gol ve 7 asistlik katkıda buldu.

Arda, İspanyol kulübüyle 1 LaLiga, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kıtalararası Kupası kazandı.

Kulübünde düzenli forma şansı bulamasa da, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncu, Uluslar Ligi’nde çıktığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistle en çok katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ TEK TÜRK

Merih Demiral, 2023'de İtalya ekibi Atalanta'dan 16,5 milyon avro bonservisle sürpriz şekilde Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'ye transfer oldu.

27 yaşındaki stoper, 33 maçta 2818 dakika sahada kalarak 1 gol ve 1 asist yaptı.

CAN UZUN, FRANKFURT'UN ÇOK YÖNLÜ 10 NUMARASI

Can Uzun, skor üretme becerisi ve güçlü fiziğiyle fark yaratarak çok yönlü bir '10 numara' olarak öne çıkıyor.

Genç yaşına rağmen hücumun her bölgesinde görev alabilen Can, sol kanat ve santrforda da etkili performans sergileyebiliyor

Geçen sene Temmuz ayında Nürnberg'den 11 milyon avro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç yıldız, bu sezon takımıyla 26 maçta 5 gol ve 2 asistin altına imza attı.

Almanya Milli Takımı’ndan da davet alan 19 yaşındaki yıldız, tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanarak Mart 2024’te ilk milli maçına çıktı.

Hakan Çalhanoğlu gibi futbol hayatına gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da başlayan Salih Özcan tüm kariyerini Almanya'da geçirdi.

2024 yazında kiralık olarak gittiği Wolfsburg'dan 2025 Ocak ayında kulübü Borussia Dortmund'a dönen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 21 maçın 12'sini Wolfsburg'da geçirdi.

Bu sezonun beklentilerin uzağında kalan ön libero sadece 3 karşılaşmada 90 dakika süre buldu.

Salih Özcan, A Milli Takım'ın Macaristan'a karşı oynadığı UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında 45 dakika sahada kaldı.

ALTAY BAYINDIR

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Altay Bayındır, takımında forma şansı bulamayan oyuncular arasında yer alıyor.

26 yaşındaki kaleci, İngiliz ekibinde sadece 6 maçta forma şansı bulsa da FA Cup 3. turunda Arsenal'e karşı ilk 11'de başladığı maçın kahramanı oldu.

1-1 biten ve penaltılara giden maçta iki penaltı kurtaran ve akan oyunda da kritik kurtarışlara imza atan Altay, maçın yıldızı olarak dikkati çekti.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN GELECEĞİ OLAN GENÇ OYUNCULAR

2024'ün ağustos ayında Rennes'den Getafe'ye 3,5 milyona avroya transfer olan 22 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 21 maçta 3 gol, 1 asist üretti.

A Milli Takım için forvet alternatifleri arasında yer alan Bertuğ Yıldırım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda maçlarına sonradan oyuna dahil oldu.

Almanya'da yetişmiş gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Atakan Karazor ise Stuttgart'ın Bundesliga'da oynadığı 28 maçın 26'sında forma şansı buldu.

2019'dan beri Stuttgart formasını terleten ön libero bu sezon takımıyla 7 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 39 maçta görev aldı.

Takımı adına 2 gol ve 4 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, milli takımın orta saha alternatifleri için en büyük adaylar arasında yer alıyor.

Sezon başında Real Valladolid'e Valencia'dan kiralanan Cenk Özkaçar, takımında forma şansı bulamıyor.

Takımıyla sadece 7 maça çıkan 24 yaşındaki defans oyuncusu, 441 dakika süre alabildi

Kariyerine İsveç ekiplerinden Djursholm altyapısında başlayan ve sezon başında Porto’ya transfer olan Deniz Gül, takımıyla çıktığı 20 maçta 2 gole imza attı.

Türk Milli takımını tercih eden 20 yaşındaki santrfor, Macaristan'la UEFA Uluslar Ligi Play-Off'unun 2 maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu.

Geçen yıl Portekiz 1. Lig'i Rio Ave'ye Beşiktaş'tan kiralık olarak katılan orta saha Demir Ege Tıknaz, bu sezon Portekiz ekibinde 26 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.

2024 Temmuz ayında Galatasaray'dan Belçika'nın Westerlo ekibine transfer olan Emin Bayram'ın 23 maçta 1 golü bulunuyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yılında 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle Hollanda'nın Ajax Kulübüne transfer olan 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, bu sezon takımıyla 893 dakika süre bulurken, 13 maçta 2 golün sahibi oldu.

SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDEN YILDIZLARIMIZ

Geçen sezon 30 milyon avro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarını koruyamadı.

Kasım ayında yaşadığı sol ayak baş parmağı sakatlığından dolayı takımının kadrosuna giremeyen sol bek, İngiliz ekibinde 8 maçta 2 gol kaydetti.

İngiliz basınına göre, 25 yaşındaki oyuncu mayıs ayına kadar sahalara geri dönemeyecek.

Kariyeri boyunca 10’dan fazla sakatlık yaşayan Enes Ünal’ın Bournemouth macerası da farklı başlamadı.

Geçen yıl temmuz ayında Getafe'den Bournemouth'a 16,5 milyon avro bedelle transfer olan forvet, ocak ayında geçirdiği ön çapraz bağ ameliyatının ardından sahalara dönemedi. Dönüş tarihi ise belirsiz.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon İngiltere Premier Lig’de çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Oyun kurma yeteneği, güçlü sol ayağı ve bitiriciliğiyle kendini kanıtlayan Yusuf Yazıcı, son zamanlardaki kötü performansıyla beklenenin gerisinde kaldı.

Yunan basınına göre, geçen yıl ekim ayında Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan Yusuf Yazıcı, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmesi sonucu sezonu kapattı.

2021 yılında Fransız ekibi Lille'in 2010-2011 sezonunun ardından 10 yıl sonra Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Olympiakos formasıyla sadece 1 maçta ve 20 dakika forma şansı bulabildi.

Henüz 19 yaşındayken Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim adına forma şansı bulamadı.

Geçen yıl çapraz bağ yırtığı yaşayan 25 yaşındaki stoperin ne zaman döneceği ise belli değil.