Haber Merkezi
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırladığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesi sebebiyle tamamlanamadı.
Maçın ardından açıklamalar yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yusuf Barasi'ye, "S... git, içeri gir" dediğini iddia etmiş, Okan Buruk ise Murat Sancak'ın açıklamalarını yalanlamıştı.
"BANA KÜFÜR ETMEDİ"
Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Barasi, konuyla ilgili Ekol TV'ye açıklamalar yaptı.
Okan Buruk'un kendisine hakaret etmediğini söyleyen Yusuf Barasi, "Okan Buruk bana bakarken küfür etmedi. 'İçeri geçin' dedi" ifadelerini kullandı.
İLGİLİ HABER Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt!
İLGİLİ HABER Okan Buruk: Masum bir karar değil
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış