Yusuf: Beşiktaş'taki şampiyonluk F.Bahçe'dekinden keyifliydi

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşayan Yusuf Şimşek, futbolculuk günlerinden bahsetti.

Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Ajansspor'a konuştu.

En çok etkilendiği teknik direktörün Mustafa Denizli olduğunu belirten Şimşek, Beşiktaş ile Fenerbahçe'den de bahsetti.

Röportajın bir kısmı şu şekilde:

-En çok etkilendiğiniz teknik direktör kimdi?

"TABİİ Kİ MUSTAFA DENİZLİ"

''Tabii ki Mustafa Denizli. Ben onunla oyuncuyken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadım. Rizespor'da da onun yardımcılığını yaparken şampiyon olmuştuk. Mustafa Hoca, oyuncularına inanılmaz iyi davranır. Yardımcılarına bir şeyler öğretmeye çalışır. İnsani yönü çok kuvvetlidir. Futbolcusuna kendisini üst düzey hissettirir. Yönetimle seni kolay kolay muhatap ettirmez. Ersun Yanal'ın da futbolcularla diyalogları iyidir. İdmanları sağlamdır. Fatih Terim ile A Milli Takım'da çalıştım. Motivasyonu mükemmeldir. Güvenç Kurtar'dan da iyi sözlerle bahsedebilirim. Aynı şekilde yabancılardan Faruk Hadzibegiç vardı Boşnak, onun adamlığına bayılırdım mesela.''

-Hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ender futbolculardansınız. İki kulüp arasında ne gibi farklar vardı?

"BEŞİKTAŞ'TAKİ ŞAMPİYONLUK DAHA KEYİFLİYDİ"

''İkisi de çok büyük kulüp. Fenerbahçe'deyken 22 yaşındaydım. Açıkçası genç yaşta kavrayamadım nerede oynadığımı. Ama Beşiktaş'ta 32 yaşında şampiyonluk yaşadım. O şampiyonluğun tadına daha çok vardım. Çünkü duygusal değil, mantıkla olaylara bakıyordum. O yüzden Beşiktaş'taki şampiyonluktan daha çok keyif aldım.''