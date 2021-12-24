Yusuf Demir, Barcelona'ya veda ediyor

Barcelona'nın sezon başında Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir, '10 maç oynarsa bonservisi alınmak zorunda' maddesi aktif olmaması için kulübüne geri gönderilecek.

Barcelona'nın, 10 maç oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Yusuf Demir'i kadroda düşünmediği öne sürüldü.

Marca, Katalan ekibi ve Rapid Wien arasındaki anlaşmaya göre, Yusuf Demir'in, Barcelona için 10 maç oynaması durumunda 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonun devreye gireceğini aktardı.

9 MAÇTA KATKI SAĞLAYAMADI

Ancak, İspanyol kulübünün mali durumu göz önüne alındığında kulüp, Yusuf Demir'i gerekli bir masraf olarak görmediği için bu seçeneği kullanmak istemediği ve oyuncunun bir daha Katalan kulübünün formasını giyemeyeceği ifade edildi.

Yusuf Demir, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta, gol ve asist katkısı yapamadı.