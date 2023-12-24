Yusuf Demir, Galatasaray'a geri dönüyor Basel'in performansını yetersiz gördüğü Yusuf Demir'i devre arası transfer döneminde Galatasaray'a geri göndereceği ileri sürüldü.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bedelsiz olarak 1 yıllığına İsviçre Ligi ekibi Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü.

Sözleşmesi feshedilebilir

Alman basınında yer alan habere göre; İsviçre ekibi Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir.

Beklentileri henüz karşılayamayan 20 yaşındaki oyuncunun, ocak transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi.

Basel yönetim kurulu üyesi David Degen yaptığı açıklamada, ocak transfer döneminde bazı oyuncuların ayrılacağını açıkladı. Habere göre bu oyunculardan biri de Yusuf Demir.

11 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı

3.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan hücum oyuncusu Basel formasıyla bu sezon 11 maça çıktı. Yusuf bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

18 haftası geride kalan İsviçre Ligi'nde Fabio Celestini'nin ekibi Basel topladığı 18 puanla alt sıralarda yer alıyor.