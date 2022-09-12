Yusuf Demir, Kasımpaşa maçında alkış aldı

Galatasaray'ın yeni transferi 19 yaşındaki Yusuf Demir, ilk maçında kalitesini ortaya koydu.

Galatasaray’ın Rapid Wien’den aldığı 19 yaşındaki Yusuf Demir, Kasımpaşa maçındaki futboluyla büyüledi.

Geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Kasımpaşa önünde sadece 13 dakika süre almasına rağmen sıra dışı bir yetenek olduğunu kanıtladı.

Galatasaray’da dün Kasımpaşa maçında alınan 3 puan ve Kerem Aktürkoğlu’nun 2 gol birden atması kadar taraftarları mutlu eden bir başka olay, takıma son katılan futbolculardan Yusuf Demir ve Milot Rashica’nın performansı oldu.

Özellikle 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle sezonun en pahalı transferlerinden biri olan 19 yaşındaki Yusuf, geleceğin yıldızlarından biri olabileceğini gösterdi.

Takımla sadece 2 antrenmana çıktı

Maçın son 13 dakikasında forma şansı bulan Yusuf Demir, 16 kez topla buluşurken, attığı 13 pas da yerini buldu.

2 şut pası veren genç yetenek, 1 kez de gol pozisyonuna girdi ve attığı şutta kaleye gitmekte olan top Kasımpaşa defansına çarparak kornere gitti.

83. dakikada oyuna giren Milot Rashica da tıpkı Yusuf Demir gibi takımla sadece 2 gün antrenmana çıkmasına rağmen sanki uzun yıllardır oynuyormuşçasına rahat ve etkiliydi.

Arda Güler'le kıyaslanıyor

Genç oyuncu, Fenerbahçe'de forma giyen 17 yaşındaki Arda Güler ile kıyaslandı.

Sosyal medyada kullanıcılar, Yusuf Demir ile Arda Güler'in yeteneklerini karşılaştırdı.