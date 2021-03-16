Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya'yı seçti

Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir ve Ercan Kara, milli takım tercihlerini Avusturya'dan yana kullandı.

Rapid Wien'in 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Demir ve 25 yaşındaki forveti Ercan Kara, Avusturya Milli Takım kadrosuna davet edildi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELMEDİ"

Futbolcuların menajerliğini yapan Sertan Güneş, "Yusuf Demir ve Ercan Kara'nın tercih etme şansı olmadı çünkü Milli Takım tarafından bizimle kimse iletişime geçmedi. Avusturya Milli Takımı çok uzun süredir oyuncular için uğraşıyor. Çok fazla görüşme yaptık ve süreç bu şekilde sonuçlandı."