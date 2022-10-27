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    Yusuf Demir'den Okan Buruk'a serzeniş

    Yusuf Demir'den Okan Buruk'a serzeniş

    Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Yusuf Demir son olarak Alanyaspor maçında da kadroya giremeyince Okan Buruk ile görüşerek sorununu dile getirdi.
    • 27.10.2022 - 11:44
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    Galatasaray'da transfer edildiği günden bu yana yabancı sayıldığı için tartışmaların odak noktası haline gelen Yusuf Demir son olarak Alanyaspor maçında da kadroya giremeyince Okan Buruk'a isyan etti.

    Şu ana kadar sadece 2 lig maçında 40 dakika, kupada da 63 dakika forma şansı bulabilen genç oyuncu, hocasıyla görüşerek daha fazla oynamak istediğini iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Demir için formül üretmeye çalışıyor.

    Yusuf Demir den Okan Buruk a serzeniş #1

    Yusuf Demir için dilekçe verildi

    Kariyerinde Barcelona geçmişi olan oyuncunun aksayan yabancı futbolcuların yerine kadroda kendisine yer bulması beklenirken bilindiği üzere TFF'ye Yusuf Demir hakkında yerli sayılması için dilekçe verilmişti.

    Futbolcunun yerli sayılması durumunda daha sık kadroya girmesi umulsa da TFF tarafında bu talebe sıcak bakılmıyor.

    Yusuf Demir den Okan Buruk a serzeniş #2


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