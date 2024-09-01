Yusuf Demir'in menajerinden paylaşım: Daha ne yapsın? Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 5-1 yendiği maçın ardından Yusuf Demir'in menajeri Serhat Güneş, "Adam tekmeye kafa atıyor, daha ne yapsın" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray konuk olduğu Adana Demirspor deplasmanından 5-1 galip ayrıldı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (KK), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardarkcı kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 19. dakikada penaltıdan Andreaw Gravillon'un ayağından geldi.

MENAJERİ PAYLAŞIM YAPTI

Müsabakanın ardından ise bu sezon ilk kez resmi bir maçta süre alan Galatasaraylı Yusuf Demir için menajeri Serhat Güneş'ten sürpriz bir paylaşım geldi.

Güneş, Adana Demirspor maçının ardından 21 yaşındaki futbolcu için, "Adam tekmeye kafa atıyor, daha ne yapsın???" paylaşımı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Yusuf Demir, Adana Demirspor karşılaşmasında 82. dakikada oyuna dahil olmuş Tolga Kalender ile girdiği mücadele sonrası takımına penaltı kazandırmıştı.

Yusuf Demir'in pozisyonda kafasında kanama meydana gelmişti.