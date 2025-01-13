Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi 3-2’lik skorla Fenerbahçe kazandı. Maçın ardından Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, hem mağlubiyet hem de hakem kararlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİĞE ÜZÜLECEĞİMİZ BİR MAÇTAN, YENİLGİ İLE AYRILDIK"

Yusuf Erdoğan, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, galibiyeti hak ettiklerini düşündüklerini belirterek şunları söyledi:

Bugün, berabere kalsak bile üzüleceğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Tüm takım arkadaşlarımı ve bizi destekleyen taraftarımızı kutluyorum. Sahada elimizden geleni yaptık ama sonuç ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı.

"ADALET, EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILMALI"

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, hakem yönetimini eleştirerek sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Süper Lig’de 13. sezonumdayım ve artık futbol dışında konuşmaktan yoruldum. Bugün de kırılma anları hep aleyhimize işledi. Uğurcan’ın pozisyonu yüzde yüz kırmızı kart, Prip’in pozisyonu ise açık bir penaltıydı. Ancak bu anların hiçbiri lehimize değerlendirilmedi. Yarıştan kopmamak için böyle hatalara yer olmamalı. Eğer marka değerimizi yükseltmek istiyorsak, adaletin herkese eşit şekilde dağıtılması gerekiyor.

"ARTIK BU DURUM ACI VERİYOR"

Hakemlerle ilgili görüşlerini dile getiren Erdoğan, durumun kendilerini mental olarak zorladığını ifade etti:

Üzgünüz, çünkü artık bir seri yakalamak zorundayız. Hakemleri konuşmak istemiyorum ama bu durum gerçekten acı veriyor. Futbolumuzun bu şekilde devam etmesini istemiyoruz. Sahada futbolcuların konuşulduğu, oyun kalitesinin öne çıktığı bir lig hayal ediyoruz. Umarım herkes bu sorunları sorgular ve çözüm üretir.

"HAKEMLERİN VÜCUT DİLLERİ, İNANCIMI ZEDELİYOR"

Hakemlerin sahadaki davranışlarının güvensizlik yarattığını belirten Erdoğan, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

Bugün iki önemli pozisyonda hakem bana dönüp, ‘Özür dilerim, pozisyonu kaçırdım’ dedi. Bu cümleyi duyduktan sonra inancımı kaybediyorum. Hakemlerin vücut dili bile bazen sahada ne hissettiğimizi anlatmaya yetiyor. Bu tablo hepimiz için üzücü.

Yusuf Erdoğan’ın açıklamaları, Türk futbolundaki hakem tartışmalarını yeniden alevlendirdi.