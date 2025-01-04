Süper Lig'e verilen aranın ardından 18. haftada Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Gaius Makouta ve 54. dakikada Sergio Cordova attı. Konyaspor'un tek golü 90+6. dakikada Blaz Kramer'den geldi.
KONYASPORLU FUTBOLCULAR GALİBİYET SÖZÜ VERDİ
Bu yenilginin ardından Konyasporlu futbolcular, deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi.
"FENERBAHÇE'Yİ VALLAHİ YENECEĞİZ"
Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, tribünlere seslenirken şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz. Söz.
KONYASPOR, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK
Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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