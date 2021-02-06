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    Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçında yok

    Hatayspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Yusuf Erdoğan, gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 15:53
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    Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçında yok

    Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

    Hatay ekibinin 4-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta sarı kart gören Yusuf Erdoğan, cezalı duruma düştü.

    İLK MAÇTA GOL ATMIŞTI

    Tecrübeli kanat oyuncusu, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

    Hatırlanacağı gibi Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Yusuf'ın attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup etmişti.

    Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçında yok #1

     

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