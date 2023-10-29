Yusuf Erdoğan, galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı

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Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Adana Demirspor'un gollerini, 54 ve 90+3'te M'Baye Niang, 81. dakikada ise Mario Balotelli kaydetti.
Galibiyeti Atatürk bayrağıyla kutladı
Son düdüğün ardından Adana Demirspor futbolcusu Yusuf Erdoğan, Cumhuriyeti'mizin 100. yılını kutlayarak elinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk bayrağıyla kutladı.
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