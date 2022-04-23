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    Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm atıldı

    Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm atıldı

    Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele esnasında Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan'a, tribünlerden Adana dürüm atıldı.
    • 23.04.2022 - 22:51
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 23:05
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    Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, karşılaşmanın henüz başında bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda da bir gol bulan bordo-mavililer, Adana Demirspor’un da 1 gol bulmasıyla mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

    Yusuf Erdoğan a Adana dürüm atıldı #1

    Yusuf Erdoğan’a Adana dürüm atıldı

    Mücadelede ise ilginç bir an daha yaşandı. Adana Demirsporlu taraftarlar, saha kenarında ısınmakta olan Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm attı.

    Yusuf Erdoğan a Adana dürüm atıldı #2


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