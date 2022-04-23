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- Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm atıldı
Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm atıldı
Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele esnasında Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan'a, tribünlerden Adana dürüm atıldı.
- 23.04.2022 - 22:51
- Güncelleme : 23.04.2022 - 23:05
Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, karşılaşmanın henüz başında bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da bir gol bulan bordo-mavililer, Adana Demirspor’un da 1 gol bulmasıyla mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Yusuf Erdoğan’a Adana dürüm atıldı
Mücadelede ise ilginç bir an daha yaşandı. Adana Demirsporlu taraftarlar, saha kenarında ısınmakta olan Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm attı.