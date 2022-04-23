Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele esnasında Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan'a, tribünlerden Adana dürüm atıldı.

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, karşılaşmanın henüz başında bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da bir gol bulan bordo-mavililer, Adana Demirspor’un da 1 gol bulmasıyla mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Yusuf Erdoğan’a Adana dürüm atıldı

Mücadelede ise ilginç bir an daha yaşandı. Adana Demirsporlu taraftarlar, saha kenarında ısınmakta olan Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm attı.