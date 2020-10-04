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    Yusuf Erdoğan'dan jeneriklik gol

    Yusuf Erdoğan'dan jeneriklik gol

    Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maça Yusuf Erdoğan'ın jeneriklik golü damga vurdu. Daha önce sarı-kırmızılı takımın kapısından dönen tecrübeli futbolcu yaşadığı gol sevinciyle de konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 21:15
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 21:15
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    Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçının ilk yarısının son dakikalarında harika bir gole imza attı.

    JENERİKLİK GOL ATTI

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kapısından dönen yetenekli oyuncu, sarı kırmızılılara attığı golden sonra Galatasaray yedek kulübesinin önünden geçti ve sevincini kayarak yaşadı.

    Yusuf Erdoğan'ın attığı gol ve yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem haline geldi.

    Yusuf Erdoğan dan jeneriklik gol #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Yusuf Erdoğan dan jeneriklik gol #2

    GEÇEN SENE GALATASARAY'A ALINMAMIŞTI

    Bedelli askerlik yaptığı sıralarda Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafı basına sızan Yusuf Erdoğan bu hareketi sonrasında sarı-kırmızılı yönetim tarafından veto edilmişti. Anlaştıktan sonra imza aşamasından dönen tecrübeli futbolcu olaydan sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu.

    Bugünkü maçta ekstra motivasyonlu oynayan Yusuf Erdoğan, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

    Yusuf Erdoğan dan jeneriklik gol #3

    Yusuf Erdoğan dan jeneriklik gol #4

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