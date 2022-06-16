Yusuf Günay: TFF için kulüp rozetini çıkardık

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesinde yer alan Yusuf Günay, "Kulüp rozetini çıkardık, TFF rozetini taktık. Bu noktada zaten objektif ve doğru işler yapınca kulübünüz de, ülkeniz de kazanacak" dedi.

TFF için tek başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesinde yer alan Yusuf Günay, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, "Sayın Başkan bir konuşma yaptı. Çok yerinde bir tespit yaptı. Türk futbolunda temel sorun güven eksikliğidir. Bu güveni tesis etmek zorundayız. Adil, tarafsız, her kulübe eşit, kulüpler arası, futbolcular arası adil rekabete dayılı bir ilişki tesis etmeye çalışacağız. Türk futbolunda idari, mali ve sportif sorunları çok fazla. Türk futbolu hak ettiği noktada değil. Kısa süreliğine seçilmiş olsak da bu konuda bana verilen sorumluluğu objektif bir şekilde sonuna kadar kullanacağım. Görevimi hakkıyla yerine getireceğim." ifadelerini kullandı.

"Kulübüm beni önerdi"

Galatasaray'da bir süre yönetici olarak görev alan Yusuf Günay, "Kulübüm beni bu görev için önerdi. İlgililer de uygun buldular. Bilgimi, birikimimi, tecrübemi Türk futbolunun doğru yönde gelişebilmesi, mevcut sorunlarından çözebileceğimizi çözme gayretinde olarak elimden geleni yapacağım. Başarılı bir yıl geçireceğimizi umut ediyorum." açıklamasını yaptı.





"Kulüp rozetini çıkardık"

Günay, "Bu görevler artık makro bakabilmeyi zorunlu kılan görevler. Konuya Türk futbolu olarak bakmak zorundayız. Kulüp rozetini çıkardık, TFF rozetini taktık. Bu noktada zaten objektif ve doğru işler yapınca kulübünüz de, ülkeniz de kazanacak. Kavganın hiçbir faydası yok. Gerekli özveriyi, toleransı yapma kabiliyeti olan arkadaşlarımız var. Hep aynı noktada bakış açısı var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

