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    Yusuf Günay'dan Çebi'ye: Bizi polemiğe çekemeyecekler

    Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 16:18
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    Yusuf Günay'dan Çebi'ye: Bizi polemiğe çekemeyecekler

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasının ardından konuştu.

    Bir radyo programında konuşan Günay, "Hiçbir açıklama, hiçbir şey bizim konsatrasyonumuzu bozamaz. Biz taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm unsularımızla şampiyonluğa kanalize olduk.

    Yusuf Günay dan Çebi ye: Bizi polemiğe çekemeyecekler #1

    “KONSANTRASYONUMUZU BOZACAK TARTIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ”

    Taraftarımız hiç merak etmesin Cumartesi akşamı şampiyon olacağız. Herşeyimizle şampiyonluk maçını düşünüyoruz. Galatasaray finallerin takımıdır. Başaracağız. Konsantrasyonumuzu bozacak hiç bir konuya, tartışmaya girmeyeceğiz.

    Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar. Ben sadece takımımızın oynayacağı Malatyaspor maçını düşünüyorum. Şu anda bunun dışında bir şey konuşmam. Taraftarımıza gerçek bir bayram hediyesi vereceğimize inanıyorum" dedi.

    Yusuf Günay dan Çebi ye: Bizi polemiğe çekemeyecekler #2

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