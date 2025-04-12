Yusuf Sarı, Beşiktaş maçına damga vurdu

İHA
Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.
Başakşehir, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Turuncu-lacivertlilerde galibiyet golleri Yusuf Sarı'dan geldi.
Mücadelenin 62. ve 76. dakikalarında gol sevinci yaşayan Sarı, Başakşehir formasıyla gol sayısını 3 yaptı.
İLK GOLÜNÜ EYÜPSPOR'A ATMIŞTI
İkinci transfer döneminde Adana Demirspor’dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli formayla ilk gol sevincini ligin 29. haftasında Eyüpspor karşısında yaşamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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