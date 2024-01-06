İHA

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Adana Demirspor’da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Sarı, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu.

"MR çekildikten sonra belli olacak"

Stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf, şu ifadeleri kullandı:

Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir.