İHA
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Adana Demirspor’da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Sarı, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu.
"MR çekildikten sonra belli olacak"
Stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf, şu ifadeleri kullandı:
Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir.
Nasıl sakatlandı?
Yusuf Sarı, maçın 89. dakikasında takımını atağa çıkarırken sol arka adalesindeki sakatlığından dolayı kendini yere bırakarak, oyundan çıkmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış