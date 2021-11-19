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    Yusuf Sarı’nın talipleri artıyor

    Karadeniz ekibinin genç oyuncularından Yusuf Sarı için Süper Lig ekiplerinin ilgisi artıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 16:13
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    Yusuf Sarı’nın talipleri artıyor

    Trabzonspor’un genç oyuncularından Yusuf Sarı, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

    A Milli Takım kadrosuna da çağrılan gurbetçi ismin talipleri arasında Başakşehir, Adana Demirspor, Alanyaspor gibi kulüpler var.

    AVCI AYRILMASINI İSTEMİYOR

    Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ekstra bir yerli kanat transferi yapılmadan Yusuf’un ayrılmasına kesinlikle izin vermeyeceği öğrenildi.

    Yönetim, başarılı futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmelerini de hızlandırdı.

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