Yusuf Sarı’nın talipleri artıyor

Karadeniz ekibinin genç oyuncularından Yusuf Sarı için Süper Lig ekiplerinin ilgisi artıyor.

Trabzonspor’un genç oyuncularından Yusuf Sarı, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

A Milli Takım kadrosuna da çağrılan gurbetçi ismin talipleri arasında Başakşehir, Adana Demirspor, Alanyaspor gibi kulüpler var.

AVCI AYRILMASINI İSTEMİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ekstra bir yerli kanat transferi yapılmadan Yusuf’un ayrılmasına kesinlikle izin vermeyeceği öğrenildi.

Yönetim, başarılı futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmelerini de hızlandırdı.