Yusuf Şimşek: Adanaspor'umuzu üst sıralara çıkartmak istiyoruz

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, 1. Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü karşılaşacakları İstanbulspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şimşek, karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

"ADANASPOR'UMUZU ÜST SIRALARA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Şimşek, şunları dedi:

"KAYBETMEME ÜZERİNE BİR TAKIM KURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ligde her takımın birbirini yenebileceğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

Haftalar önce Esenler Erokspor son sıralardaydı. Şimdi ise play-off potasında. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz ve bir an önce alt sıralardan üstlere çıkmak istiyoruz. Amacımız cumartesi günü kendi adıma ilk maçımızı kazanıp daha sonrasında planlar yapabilmek. Bunun için takıma izin vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah cumartesi günü galibiyetimizi alırız ve Adanaspor'umuzu güzel yerlere taşırız. Taraftarlarımız bizleri desteklesinler. Onlara iyi bir Adanaspor izleteceğim. Potansiyelimiz var. Mücadele gücümüz yüksek. Kaybetmeme üzerine bir takım kurmayı düşünüyoruz.