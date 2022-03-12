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- Yusuf Şimşek, Denizlispor-Fenerbahçe maçını anlattı
Yusuf Şimşek, Denizlispor-Fenerbahçe maçını anlattı
Denizlispor'un eski 10 numarası Yusuf Şimşek, 2006 yılında oynanan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçla ilgili, "Denizli'de Fenerbahçeli oyuncular maçı bırak deyip küfür ettiler." dedi.
- Haber Merkezi
- 12.03.2022 - 09:59
2006 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışı son haftaya kalmıştı.
Galatasaray rakibi Kayserispor'u 3-0 mağlup etmiş ve Denizli'deki maçı takibe başlamıştı.
Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında şampiyon olacak olan sarı-kırmızılılar, Denizli'den 1-1'lik maç sonucu haberini alınca, sezonun şampiyonu olmuştu.
"FENERBAHÇELİ OYUNCULAR 'MAÇI BIRAK' DİYE KÜFÜR ETTİ"
Hafızalarda hala kendine yer bulan Denizlipsor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Denizlispor'un 10 numarası Yusuf Şimşek konuştu.
Atakan Kurt'un YouTube kanalına konuk olan Şimşek, mücadeleyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Şimşik açıklamasında, "Denizli'de Fenerbahçeli oyuncular maçı bırak deyip küfür ettiler. Maç satmam dedim." ifadelerini kullandı.