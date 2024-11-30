1. Lig’in 14. haftasında Adanaspor, deplasmanda Kocaelispor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek açıklamalarda bulundu.

"LİGDE KALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Şimşek, şu şekilde konuştu:

Maçın zor olacağını biliyorduk. Rakip takımın kalitesi ve taraftarının önünde zor olacağını biliyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. İlk yarı başa baş mücadele ettik. Sadece hocamız 6 dakika uzatma verdi, sonra 9 dakikada maçı bitirdi. Demek ki uzatmanın da uzatması oluyormuş. İkinci yarı 9 tane oyuncu değişti, 5 dakika uzatma verildi. Eleştirilecek başka bir şey yok. Kocaelispor zaten ligde rakibimiz değil. Onları da tebrik ediyorum. Yolumuza bakacağız. Oyuncu kardeşlerimizi kutluyorum. İnanılmaz mücadele verdiler. 4 haftadır buradayız. İnşallah Adanaspor’un ligde kalması için elimizden geleni yapacağız.