1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YENİ YÖNETİME HOŞ GELDİN DEDİK"

Şimşek, şu şekilde konuştu:

Uzun süredir galip gelemeyen bir Adanaspor vardı. Dikenli yollardan gül bahçesine çıkmak istiyoruz. Tesiste bizimle çalışanları kutluyorum. Bayram Başkan'ı kutluyorum. Bizi buralara kadar o getirdi. Yeni yönetime hoş geldin dedik. Taraftarlarımızın desteği çok fazla, onlara da bu galibiyeti armağan ediyoruz ki bizi desteklemeye devam etsinler. Ben futbolcuların hep iyi kalpli olduğunu düşünürüm.