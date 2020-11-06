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Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu oldu

Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sonunda Milan'ı 3-0 yenen Lille'de Yusuf Yazıcı, hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcumuz UEFA'nın anketi sonucu haftanın en iyi futbolcusu oldu.