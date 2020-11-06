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Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sonunda Milan'ı 3-0 yenen Lille'de Yusuf Yazıcı, hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcumuz UEFA'nın anketi sonucu haftanın en iyi futbolcusu oldu.
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 17:31
- Güncelleme : 06.11.2020 - 18:26
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oldu.
HAFTANIN OYUNCUSU YUSUF YAZICI
UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yer aldı.
Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.