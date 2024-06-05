Yusuf Yazıcı: EURO 2020'den daha iyi bir turnuva olacak Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın İtalya ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Sakin ve dinamik bir milli takım görüyorum. EURO 2020'den daha iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum." dedi.

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EURO 2024 öncesinde İtalya ile deplasmanda özel maçta karşılaşan A Milli Takım, müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın İtalya ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından açıklamada bulundu.

"İyi bir hazırlık maçı oynadık bence"

Sakatlık yaşayan Ozan Kabak ile ilgili konuşan Yusuf Yazıcı, "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz. Çok yakındık pozisyona. Umarım iyi olur ama biraz kötü gözüküyor. O pozisyondan sonra biz de biraz sarsıldık." dedi.

Performansına değinen Yazıcı, "Çok iyi bir sezon geçirdim. En son 1 ay önce oynadım, ben de sakatlanmıştım. İyi bir hazırlık maçı oynadık bence. İlk yarı özellikle kompakt bir oyun vardı. Bir sonraki maçımızda umarım yapamadıklarımızı yaparız, yaptıklarımızı da daha iyi yaparız." ifadelerini kullandı.

"EURO 2020'den daha iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum"

Milli oyuncu ayrıca, "Her futbolcu bu turnuvalarda olmayı ister. Ayrılacak isimler tabii ki üzülecek ama yapacak bir şey yok. Futbolun içinde var bunlar. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'ndan edindiğim tecrübeye göre ilk maçı kazanmak çok önemli olacaktır. Sakin ve dinamik bir milli takım görüyorum. EURO 2020'den daha iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.