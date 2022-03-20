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    Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı

    Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı

    Rusya'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rubin Kazan'ı 6-1 yendikleri maçta hat-trick yaparak takımını sırtladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 16:57
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    Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, kendi sahasında Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi.

    CSKA Arena'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 6-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada, 67. dakikada ve 86. dakikada penaltıdan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 11. dakikada Jean-Philippe Gbamin, 24. dakikada Jesus Medina ve 26. dakikada Jorge Carrascal kaydetti.

    Karşılaşmada Rubin Kazan'ın tek golü ise 38. dakikada Konstantin Kuchaev'den geldi.

    Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı #1

    RUBIN KAZAN MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

    Öte yandan Rubin Kazan'da Aleksandr Lomovitski, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Lomovitski'nin ardından ise Silvije Begic 85. dakikada kırmızı kart gördü ve Rubin Kazan karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

    Bu sonucun ardından CSKA, ligde puanını 42'ye yükseltti. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında CSKA Moskova, kendi sahasında Ural ile karşılaşacak. Rubin Kazan ise Khimki'yi ağırlayacak.

    Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı #2


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