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Yusuf Yazıcı: Koca ülke tek yürek olduk

Yusuf Yazıcı: Koca ülke tek yürek olduk

Fransa'da şampiyon olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından bu başarı hepimizin diye belirtti.