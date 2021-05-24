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- Yusuf Yazıcı: Koca ülke tek yürek olduk
Yusuf Yazıcı: Koca ülke tek yürek olduk
Fransa'da şampiyon olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından bu başarı hepimizin diye belirtti.
- İHA
- 24.05.2021 - 03:11
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın forma giydiği Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
“HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ”
Bu başarı hepimizin diyen Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" diye yazdı.