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    Yusuf Yazıcı: Koca ülke tek yürek olduk

    Fransa'da şampiyon olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından bu başarı hepimizin diye belirtti.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 03:11
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    Yusuf Yazıcı: Koca ülke tek yürek olduk

    Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın forma giydiği Lille, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

    “HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ”

    Bu başarı hepimizin diyen Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" diye yazdı.

    Yusuf Yazıcı: Koca ülke tek yürek olduk #1

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