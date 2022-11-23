Yusuf Yazıcı terapi alıyor

Yusuf'un Dünya Kupası arasında saha içi kadar saha dışında da destek aldığı ve profesyonel ekibiyle beraber özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Lille'den kiralık olarak yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, sezonun ilk bölümünde beklentileri tam olarak karşılayamamıştı.

Bu nedenle üzgün olan Yusuf'un Dünya Kupası arasında saha içi kadar saha dışında da destek aldığı ve profesyonel ekibiyle beraber özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.





Daha güçlü dönmek istiyor

Psikoloğu, fiziksel antrenörü ve uyku koçunu Trabzon'a çağıran Yusuf aradan sonra çok daha güçlü dönmek istiyor.

Tecrübeli oyuncu 12 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.



