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    Yusuf Yazıcı terapi alıyor

    Yusuf Yazıcı terapi alıyor

    Yusuf'un Dünya Kupası arasında saha içi kadar saha dışında da destek aldığı ve profesyonel ekibiyle beraber özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.
    • 23.11.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:40
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    Lille'den kiralık olarak yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, sezonun ilk bölümünde beklentileri tam olarak karşılayamamıştı.

    Bu nedenle üzgün olan Yusuf'un Dünya Kupası arasında saha içi kadar saha dışında da destek aldığı ve profesyonel ekibiyle beraber özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

    Yusuf Yazıcı terapi alıyor #1

    Daha güçlü dönmek istiyor

    Psikoloğu, fiziksel antrenörü ve uyku koçunu Trabzon'a çağıran Yusuf aradan sonra çok daha güçlü dönmek istiyor.

    Tecrübeli oyuncu 12 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

    Yusuf Yazıcı terapi alıyor #2


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