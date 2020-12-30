Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Kariyerini Fransa'nın Lille takımında sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İzinli olduğu için geldiği memleketi Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yusuf Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile bir süre sohbet etti.

Yusuf Yazıcı, ziyareti anısına Metin Alper'e 12 numaralı imzalı formasını, Alper de Yazıcı'ya fincan takımı hediye etti.





"HOŞ GELDİN YUSUF YAZICI"

Milli futbolcunun ziyareti, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Yusuf Yazıcı... Avrupa'daki futbolu ve muhteşem golleriyle göğsümüzü kabartan, Trabzon'umuzun evladı Emniyetimizi ziyarete geldi..." ifadeleriyle paylaşıldı.



