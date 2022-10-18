Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci dönemine kötü başladı

Yaz transfer döneminde eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak dönen Yusuf Yazıcı, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda henüz bekleneni veremedi.

Trabzonspor tarihine geçmişti

2019-2020 sezonu öncesinde Yusuf Yazıcı, 16.5 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer oldu.

Milli futbolcu, 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon euro daha gelir elde edilerek toplam 17.5 milyon euro ile Trabzonspor Kulübü tarihinin en yüksek bonservis bedeli elde edilen oyuncusu unvanını elde etti.

İlk maçında sakatlık yaşadı

Bu sezon 2 Eylül'de eski kulübü için Türkiye'ye gelen ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynanan grup maçında forma giyen Yusuf Yazıcı, ikinci döneminde ilk kez forma giydiği bu karşılaşmada sahada 45 dakika kalırken sakatlık yaşadı.

Yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile yapılan ikinci maç ile ligin 6. haftasındaki Adana Demirspor ile 7. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemedi.

Yusuf Yazıcı, hiç 90 dakika sahada kalamadı

Ligin 8. haftasındaki Kayserispor maçında 26 dakika oyunda kalan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanan üçüncü maçta ilk 11'de sahaya çıkarak 56 dakika görev yaptı. Ligin 9. haftasındaki Kasımpaşa maçında 60 dakika oynayan Yusuf Yazıcı, Monaco ile grupta yapılan 4. maçta ise forma giymedi.

Beşiktaş'a karşı kırmızı kart gördü

Yusuf Yazıcı, sakatlığı nedeniyle hiç 90 dakika sahada kalamazken Beşiktaş maçında da kırmızı kart ile cezalı konuma düştü. Beşiktaş maçının 80. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, uzatma dakikalarında Gedson'a yaptığı arkadan müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Gol ve asist katkısı sağlayamadı

Bordo-mavili futbolcu, lig ve Avrupa'da toplam 5 maçta 197 dakika süre alırken gol ve asist katkısı sağlayamadı. Ligde 3 maçta sadece 97 dakika süre alan Yazıcı, Avrupa'da 2 maçta 100 dakika sahada kaldı.