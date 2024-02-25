Yusuf Yazıcı'dan eski takım arkadaşlarına jest Fransız ekibi Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı, Antalya’da kamp yapan eski takımı CSKA Moskova’daki takım arkadaşlarına baklava gönderdi.

DHA

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2021-2022 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Rus ekibi CSKA Moskova’daki arkadaşlarını unutmadı.

27 yaşındaki orta saha, ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren CSKA Moskova’nın kampına baklava jestinde bulundu.

CSKA'lı isimler teşekkür etti

Yusuf Yazıcı, baklavanın üzerine ‘Sizi özledim çocuklar’ notunu düştü.

CSKA’lı futbolcular ise tecrübeli oyuncunun bu jestine karşılık Yusuf’a teşekkür ederek sosyal medya hesaplarında o anları paylaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)