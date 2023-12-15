Yusuf Yazıcı'nın maç sırasında evi soyuldu! Lille forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın evi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Klavsik maçı sırasında soyuldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fransız ekibi Lille ile Faroe Adalı takımı Klavsik karşı karşıya geldi.

Stade Pierre Mauroy'da oynanan müsabakayı ev sahibi Lille 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 86. dakikada Angel Gomes ve 90. dakikada Edon Zhegrova attı. Fransız ekibinin tüm golleri penaltıdan geldi.

Lille'de ilk golü atan Yusuf Yazıcı, 67 dakika sahada kaldı.

Maç sırasında evine girdiler

Maçın ardından ise milli oyuncu Yusuf'a kötü bir haber geldi. 26 yaşındaki hücum futbolcusunun evi maç sırasında soyuldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre; çalınan eşyalar arasında lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar bulunuyor.

Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsızın girdiği de belirtildi.

Bu sezon 7 gol attı

Yusuf Yazıcı, geçen sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçirmesinin ardından kiralık tekrar Lille'e geri dönmüştü.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Paulo Fonseca'nın ilk 11'de şans verdiği Yusuf, bu sezon 21 resmi maçta forma giydi.

Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Avrupa'da yaygın hale geldi

Yaşanan bu olayın ardından ise geçmiş dönemlerde Avrupa'da yaşanan hırsızlık olayları akıllara geldi.

Daha önce Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma, bir dönemler ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan forvet oyuncusu Eran Zahavi, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo, kariyerini Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'de sürdüren Tolgay Arslan ve Bayern Münih'in savunmacısı Dayot Upamecano'nun evine hırsız girmişti.