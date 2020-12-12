Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol ayın golü seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçında yaptığı hat-trick ile adeta yıldızlaşan milli gururumuz Yusuf Yazıcı'nın maçın 58. dakikasında kaydettiği gol Lille'de ayın golüne layık görüldü.

Lille'in Yusuf Yazıcı paylaşımı beğeni rekoru kırdı! Geçtiğimiz ay UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan - Lille mücadelesinde yaptığı hat trick ile maçın yıldızı olan Yusuf Yazıcı'nın 58. dakikada kaydettiği gol Lille'de Kasım ayının golü seçildi.

"KASIM AYININ GOLÜ YUSUF YAZICI'DAN"

Lille o anları sosyal medya hesaplarından "Kasım ayının golü Yusuf Yazıcı'dan geldi!'' notuyla paylaştı. Fransız ekibinin gönderisi yoğun ilgi gördü.