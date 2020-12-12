Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
144.256
1.31%
EXEN Coin
10.64
-1.11%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol ayın golü seçildi

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçında yaptığı hat-trick ile adeta yıldızlaşan milli gururumuz Yusuf Yazıcı'nın maçın 58. dakikasında kaydettiği gol Lille'de ayın golüne layık görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 16:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol ayın golü seçildi

    Lille'in Yusuf Yazıcı paylaşımı beğeni rekoru kırdı! Geçtiğimiz ay UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan - Lille mücadelesinde yaptığı hat trick ile maçın yıldızı olan Yusuf Yazıcı'nın 58. dakikada kaydettiği gol Lille'de Kasım ayının golü seçildi.

    Yusuf Yazıcı nın Milan a attığı gol ayın golü seçildi #1

    "KASIM AYININ GOLÜ YUSUF YAZICI'DAN"

    Lille o anları sosyal medya hesaplarından "Kasım ayının golü Yusuf Yazıcı'dan geldi!'' notuyla paylaştı. Fransız ekibinin gönderisi yoğun ilgi gördü.

    Yusuf Yazıcı nın Milan a attığı gol ayın golü seçildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir