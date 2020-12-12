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- Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol ayın golü seçildi
Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol ayın golü seçildi
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçında yaptığı hat-trick ile adeta yıldızlaşan milli gururumuz Yusuf Yazıcı'nın maçın 58. dakikasında kaydettiği gol Lille'de ayın golüne layık görüldü.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 16:32
Lille'in Yusuf Yazıcı paylaşımı beğeni rekoru kırdı! Geçtiğimiz ay UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan - Lille mücadelesinde yaptığı hat trick ile maçın yıldızı olan Yusuf Yazıcı'nın 58. dakikada kaydettiği gol Lille'de Kasım ayının golü seçildi.
"KASIM AYININ GOLÜ YUSUF YAZICI'DAN"
Lille o anları sosyal medya hesaplarından "Kasım ayının golü Yusuf Yazıcı'dan geldi!'' notuyla paylaştı. Fransız ekibinin gönderisi yoğun ilgi gördü.