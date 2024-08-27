Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor
Haber Merkezi

Fransız ekibi ile yollarını ayıran Yusuf Yazıcı, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. RMC Sport'un haberine göre, Fransa'nın iki önemli kulübü Nice ve Lyon, 27 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Ayrıca, İspanyol kulübü Real Betis'in de ile ilgilendiği belirtiliyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 40 maçta görev alan Yusuf Yazıcı, 12 gol ve 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.

Yusuf Yazıcı'nın yeni adresinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.