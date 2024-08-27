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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor

Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Fransa'dan ve İspanya'dan gelen teklifler, milli futbolcunun geleceği hakkında spekülasyonları artırdı.