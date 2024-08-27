Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor

Haber Merkezi
Fransız ekibi Lille ile yollarını ayıran Yusuf Yazıcı, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. RMC Sport'un haberine göre, Fransa'nın iki önemli kulübü Nice ve Lyon, 27 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Ayrıca, İspanyol kulübü Real Betis'in de Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği belirtiliyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 40 maçta görev alan Yusuf Yazıcı, 12 gol ve 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.
Yusuf Yazıcı'nın yeni adresinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
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