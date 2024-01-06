Yusuf Yazıcı'nın yıldızlaştığı maçta Lille'den tarihi skor! Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Lille, Fransa Kupası son 32 turunda konuk ettiği Golden Lion'u 12-0'lık skorla geçti.

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Fransa Kupası son 32 turu maçında Ligue 1 ekibi Lille ile Golden Lion karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan müsabaka tarihi bir skora sahne oldu. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Lille, rakibini 12-0'lık tarihi skorla mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekibin golleri; 11 ve 45. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 25, 36 ve 75. dakikalarda Jonathan David, 33, 41 ve 42. dakikalarda Zhegrova, 57. dakikada Thiago Santos, 64 ve 78. dakikalarda Heraldsson, 89. dakikada ise Messoussa'dan geldi.

Lille bu sonuçla kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ocak 1945'te Saint-Quentin'e karşı 12-1'lik galibiyet hatırlatıldı.

Yusuf, bu sezon çıkışa geçti

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 11'de başladığı maçta, 2 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Başarılı oyuncu 82. dakikada yerini Malouda'ya bıraktı.

Fransız ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Yusuf, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Alınan bu sonucun ardından Lille, Fransa Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.