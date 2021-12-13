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    Zajc'tan nefis gol

    Zajc'tan nefis gol

    Gaziantep ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Zajc ceza sahası dışından attığı klas golle alkış aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 22:09
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    Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep'in konuğu Fenerbahçe...

    İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin ikinci yarısında da gol yağmuru devam etti.

    2-1 öne geçen Gaziantep'in ardından Fenerbahçe'de Zajc'tan nefis bir gol geldi.

    ZAJC'TAN ALKIŞ ALACAK GOL

    Ceza sahası dışında topla buluşan Zajc topa gelişine nefis vurdu ve tam 90'a attı.

    Zajc'ın bu golü futbolseverler tarafınfından alkış aldı.

    Zajc tan nefis gol #1

    Zajc tan nefis gol #2(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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