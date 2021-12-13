- Haberler
- Futbol Haberleri
- Zajc'tan nefis gol
Zajc'tan nefis gol
Gaziantep ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Zajc ceza sahası dışından attığı klas golle alkış aldı.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 22:09
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep'in konuğu Fenerbahçe...
İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin ikinci yarısında da gol yağmuru devam etti.
2-1 öne geçen Gaziantep'in ardından Fenerbahçe'de Zajc'tan nefis bir gol geldi.
ZAJC'TAN ALKIŞ ALACAK GOL
Ceza sahası dışında topla buluşan Zajc topa gelişine nefis vurdu ve tam 90'a attı.
Zajc'ın bu golü futbolseverler tarafınfından alkış aldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)