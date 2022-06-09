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    Zamalek, Mohamed için seçimi bekliyor

    Mısır kulübü Zamalaek'in Mostafa Mohamed konusunda Galatasaray'la gerilimin arttığını, 4 milyon dolar için 1 Temmuz'u beklediklerini söylediği belirtildi.
    • 09.06.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 13:17
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    Zamalek, Mohamed için seçimi bekliyor

    Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed konusunda, önümüzdeki dönem bir hayli zor gelişmeler yaşanacak.

    Mısır basını, 1 Temmuz'a kadar sarı-kırmızılı kulübün, Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödememesi halinde oyuncunun sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

    Zamalek'ten bir kaynak, "Anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle Zamalek ile Galatasaray arasındaki gerilim artıyor. Galatasaray ödeme yapma konusunda isteksiz." dedi.

    11 Haziran'daki seçimi beklediklerini belirten söz konusu kaynak, oyuncunun Zamalek'e geri mi döneceği, yoksa başka bir kulübe mi satılacağı hakkında ondan sonra karar vereceklerini dile getirdi.

    Zamalek, Mohamed için seçimi bekliyor #1

    "Mohamed, Galatasaray'da mutsuz"

    Mısır basını, yaşanan gelişmeler nedeniyle Mostafa Mohamed'in de Galatasaray'da mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini duyurdu.

    Oyuncunun Montpellier, Lille, Olimpik Lyon, Lens ve Marsilya tarafından istendiği de ve seçimi beklediklerini belirten söz belirtildi.


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